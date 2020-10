VIDEOD | Islandil tabas maavärin peaministrit keset intervjuud ja parlamenti keset istungit

Islandi meteoroloogiateenistus Veðurstofa Íslands teatas, et maavärin toimus kohaliku aja järgi kell 13.43 Krýsuvíki lähedal, pealinnast Reykjavíkist umbes 35 kilomeetrit lõunas, vahendab Euronews.

Inimeste kannatada saamisest ega suurtest materiaalsetest kahjudest teateid ei ole, aga maavärin katkestas lühikeseks ajaks Islandi parlamendi istungi.

„See oli suurim maavärin, mida ma olen kunagi kohenud,” kirjutas Twitteris Islandi rahandusminister Bjarni Benediktsson, lisades pildi alla kukkunud laeplaadist.

Islandi televisiooni otseülekandes oli näha parlamendiliikmeid mitmeks sekundiks paigale tardumas ja nende töö katkes veerandtunniks.

Parajasti sõna võtnud Piraadipartei esindaja Helgi Hrafn Gunnarsson jooksis kõnepuldist minema, aga spiiker Steingrímur Sigfússon ütles: „Istuge rahulikult.”

Peaminister Katrín Jakobsdóttir andis aga Zoomi vahendusel intervjuud USA ajalehele Washington Post.

„Oh mu jumal, see on maavärin,” ütles Katrín ringi vaadates ja lisas: „Noh, see on Island, vabandust selle eest.”

Hiljem avaldas peaminister Twitteris lootust, et kõigiga on kõik korras.

Spoke with @IgnatiusPost about COVID-19 and how we are dealing with the situation here in Iceland. We also spoke about the heart and soul of the Icelandic people. And then we had an earthquake. I hope everyone is feeling good and steady. https://t.co/4JlGEWcQ3T