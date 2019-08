VIDEOD | Huvitav kokkusattumus: Putin ostis lennundusnäitusel jäätist samalt müüjalt, kellelt kaks aastat tagasi

Lennundus- ja kosmosenäitus MAKS toimub Moskva oblastis Žukovskis kord kahe aasta jooksul. Putin külastas seda ka 2017. aastal ning ostis samuti ministrite, abide, ihukaitsjate ja ajakirjanike pilgu all jäätist. Sel aastal oli Putiniga kaasas ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

2017. aastal Komsomolskaja Pravda ja eile telekanali TVC avaldatud videotest on näha, et leti taga seisab üks ja sama naine. Mõlemal korral räägib naine suurest kodumaisest tootevalikust.

Varem on Vene meedias korduvalt tähelepanu juhitud asjaolule, et kui Putin erinevaid üritusi külastab, on näha ühtesid ja samu nägusid, aga erinevates rollides.

Näiteks 2017. aastal jäi Putin Novgorodi kloostrit külastades fotodele koguduseliikmetega, kes varem esinesid fotodel presidendiga kaluritena, kui Putin Ilmeni järvel kalastas.

Föderaalsed meediakanalid kinnitasid, et koguduseliikmed ja kalurid on ehtsad. Putin olevat lihtsalt mitu kuud pärast kalastamist kutsunud need inimesed koos endaga kirikus jõule veetma. Ametlikke kommentaare Kremlist tulnud ei ole.