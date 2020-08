VIDEOD | Beiruti sadamaalal plahvatas ammooniumnitraat, hukkus vähemalt 78 ja viga sai üle 4000 inimese

Liibanoni pealinna Beiruti sadamaalal toimus eile õhtul suur ammooniumnitraadi plahvatus, mis tappis vähemalt 78 ja vigastas veel enam kui 4000 inimest.

Plahvatus, millele eelnes tulekahju sadamas raputas kogu linna, vahendab BBC News.

Liibanoni president Michel Aoun ütles, plahvatanud laohoones hoiti ohutusreegleid rikkudes kuus aastat 2750 tonni ammooniumnitraati. Aouni sõnul toimub täna valitsuse hädaistung ja kuulutatakse välja kahenädalane eriolukord.

Alates tänasest on Liibanonis kolmepäevane lein.

„See, mille tunnistajaks me oleme, on suur katastroof,” ütles Liibanoni Punase Risti juht George Kettani kohalikule meediale. „Ohvreid ja vigastatuid on igal pool.”

Päästjad jätkavad rusude läbiotsimist ja hukkunute arv arvatavasti kasvab.

Plahvatus leidis aset eile peale kella 18 kohaliku aja järgi. Kohe oli näha surnukehi ja suuri kahjustusi. Beiruti sadam lakkas töötamast. Kohalik meedia näitas rusude alla jäänud inimesi, purustatud autosid ja akendeta jäänud hooneid.

Haiglad olid ülekoormatud ja paljud hooned hävinud.

Plahvatust oli tunda ka 240 kilomeetri kaugusel üle mere Küprosel, kus inimesed ütlesid, et pidasid seda maavärinaks.

Ammooniumnitraadil on mitmeid erinevaid kasutusalasid, aga kaks kõige tavalisemat on põllumajandusväetis ja lõhkeaine.

Ammooniumnitraat on tulega kokku puutudes ülimalt plahvatusohtlik ja kui see plahvatab võivad tekkida mürgised gaasid, sealhulgas lämmastikoksiidid ja ammoniaak.

Et tegemist on tuleohtliku ainega, on olemas ranged reeglid selle ohutuks ladustamiseks.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020