VIDEOD | Austraalia pealinna Canberrat tabas rahetorm, mis mõlkis autosid ja lõhkus aknaid

Torm, mis pühkis üle Austraalia pealinnaterritooriumi ja Uus-Lõuna-Walesi, sealhulgas põlengupiirkondade, purustas aknaid, mõlkis autosid ja murdis puudelt oksi. Tekkis ka kohalikke üleujutusi, vahendab ABC News.

Üle tuhande majapidamise jäi elektrita.

Päästeteenistus sai üle 1750 abipalve ja kaks inimest vajasid kergete vigastuste tõttu arstiabi.

Torme on täna oodata ka Sydneys ja Brisbane’is.

When it hails in Canberra! ⛄️⛄️ Only one thing to do 🤣 Crazy scenes! #hailstorm #canberra pic.twitter.com/wNngVCorQy

TFW your balcony starts to flood because the hail is so thick it blocks the drain. #Canberra pic.twitter.com/ithoaNhX5F