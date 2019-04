VIDEO | WikiLeaksi asutaja Julian Assange vahistati Londonis

Assange läks Ecuadori saatkonda varjule seitse aastat tagasi, et vältida väljaandmist Rootsile seksuaalse rünnaku süüdistuse pärast, millest on nüüdseks loobutud, vahendab BBC News.

Londoni politsei teatas, et Assange võeti vahi alla ja ta viiakse nii kiiresti kui võimalik Westminsteri magistraadikohtu ette.

„Julian Assange, 47, vahistati Metropoli Politseiteenistuse (MPS) töötajate poolt Ecuadori saatkonnas,” teatas politsei.

