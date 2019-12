VIDEO | Vladimir Putin 20 aastat tagasi: täna anti mulle riigipea kohused

„Tahan paluda teilt andestust. Selle eest, et paljud meie lootused ei täitunud. Ja selle eest, et meil tundus lihtne, aga osutus piinavalt raskeks. Ma palun andestust selle eest, et ei õigustanud nende inimeste mõningaid lootusi, kes uskusid, et suudame ühe tõmbega, ühe hoobiga hüpata hallist, seiskunud totalitaarsest minevikust helgesse, rikkasse, tsiviliseeritud tulevikku. Mina ise uskusin sellesse: tundus, et ühe tõmbega ja saame kõigest võitu. Ühe tõmbega ei õnnestunud. Milleski osutusin ma liiga naiivseks. Kuskil osutusid probleemid liiga keerulisteks. Me rühkisime edasi läbi vigade, läbi ebaedu. Paljud inimesed kogesid sellel keerulisel ajal vapustust. Aga ma tahan, et te teaksite – ma ei ole seda kunagi öelnud, täna on mulle tähtis seda teile öelda: teist igaühe valu tekitas valu minus, minu südames. Unetud ööd, piinarikkad üleelamised – mida on vaja teha, et inimestel oleks kas või veidikenegi, kas või natuke kergem ja parem elada. Ei olnud mul tähtsamaid ülesandeid,” lausus Jeltsin.

Kohe pärast Jeltsini pöördumist kanti kõigis Venemaa telekanalites üle Putini sõnavõtt: