VIDEO | Viking Line´i laev sõitis Ahvenamaa Maarianhamina sadama lähistel madalikule

"Vastab tõele," ütles Rootsi merepääste esindaja Aftonbladetile.

"Oleme ka sellest kuulnud. See on Soome territooriumil, nii et nemad tegelevad sellega. Oleme ainult raadiost kuulnud, et see nii on," lausus Sjö õhupäästekeskuse päästeülem Lars Blom.

Ajakirjanik Marcus Wallén ütles Expressenile sündmuskohalt, et laev sõitis madalikule umbes 200 meetri kaugusel Maarianhamina sadamast ning selle kõrval toimetab juba ka päästealus.

Viking Grace on Soome laevakompanii Viking Line parvlaev, mis ehitati 2013. aastal STX Europe'i Turu laevatehases Turu-Stockholmi liini jaoks. Ilta-Sanomate andmetel viibib pardal 331 reisijat ja 98 meeskonnaliiget.

Laevas on 880 kajutit 2980 kajutikohaga ning see kasutab veeldatud maagaasi (LNG).

On veel teadmata, miks parvlaev täna pärastlõunal madalikule sõitis, ent tunnistajate hinnangul võis selle põhjuseks olla tormine ilm. Ilmateenistuse teatel puhub seal tuul kuni 22 meetrit sekundis.

Hea lugeja Ahvenamaal või Viking Line'i laeva Grace pardal, anna olukorrast teada, kirjutades vihje@delfi.ee!

Täiendamisel!