VIDEO | Venemaal tassisid vahetatud vangid oma kotte ise, Ukrainas võeti nad vastu rahvakangelastena

Venemaale naasnud 35 vangi olid avalikkusele tundmatud, nende seast tuntuim on Ida-Ukraina separatistide juhtidest Volodõrõ Tsemahh.

Venemaale anti üle ka RIA Novosti ajakirjanik Kõrõlo Võšinski, keda süüdistati riigireetmises.

Seevastu ukrainlased said tagasi oma 24 vangistatud mereväelast ning rahvuskangelaseks saanud filmimehe Oleg Sentsovi.

Ukrainlasi tervitas riigi president ning sülelused lähedastega võeti kaadrisse.

Täna vahetasid Venemaa ja Ukraina omavahel 70 vangistatut, kes on viimaste aastate vältel kinni peetud.

Venemaa ja Ukraina vangide vahetamise plaanidest hakati rääkima juba augustis pärast seda, kui viis Venemaal vangi mõistetud ukrainlast viidi kolooniatest üle Moskva Lefortovo vanglasse. Moskva ja Kiiev kinnitasid ametlikult läbirääkimiste pidamist ning ajakirjanduses teatati, et teineteisele on kavas üle anda 35 inimest, sh Kertši väinas kinni peetud Ukraina meremehed.

Advokaat Nikolai Polozov ütles täna AFP-le, et kodumaale jõudsid kõik 24 vahi all olnud meremeest. "Minu info kohaselt pandi nad bussi peale. Kõik 24 [meest]," lausus ta veel enne lennuki Kiievis maandumist.

Üleeile ütles Venemaa president Vladimir Putin Vladivostokis peetaval ida majandusfoorumil, et Ukraina ja Venemaa on jõudmas läbirääkimistega kinnipeetavate isikute vahetamise üle lõpule.

„Me oleme lõpetamas oma läbirääkimisi vahetuse üle. Ma arvan, et see tuleb küllaltki ulatuslik ja see oleks juba hea samm edasi normaliseerimise suunas,” ütles Putin. „Meil oli küllaltki keeruline võtta vastu otsused konkreetsete inimeste suhtes, aga lähtudes humaansuse kaalutlustest läheneme me läbirääkimiste lõpule, mida me peame muu hulgas ametlike võimudega.”