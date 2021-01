VIDEO | Venemaal on Navalnõi toetusprotestidel arreteeritud mitusada last

Venemaa ametlike andmete kohaselt arreteeris politsei laupäevastel protestidel üle riigi rohkem kui 300 last.

Venemaa rahutusi seirava OVD-Info andmed kinnitavad 195 alaealise arreteerimist, kuid vabatahtlike organisatsioon tõdes, et nende andmed on veel täiendamisel. Kokku on nende andmetel Aleksei Navalnõi toetusprotestidel Venemaal arreteeritud 3711 inimest.

Kolmesaja lapse arreteerimisest rääkis Venemaa lasteõiguste volinik Anna Kuznetsova, kelle sõnul tabati Moskvas umbes 70, Peterburis 30 last ning ülejäänud 200 sai politsei kätte teistes Venemaa linnades. Kuznetsova sõnul viidi lapsed demonstratsioonidelt ohutusse kohta, nendega räägiti ja pärast anti lapsed vanematele üle.

Moskvas tegutsev ühiskonnaaktivist Marina Litvinovitš ütles, et oli külastanud politseijaoskonda viidud lapsi. Litvinocitši sõnul rääkisid lapsed, et nad tegelikult ei plaaninud demonstratsioonist osa võtta, vaid kõndisid lihtsalt mööda või jäid korraks seisma. Litvinovitši hinnangul pidasid võimud lapsi meelega kinni, et nad saaks kriminaalasja algatada alaealiste meeleavaldusele õhutamise paragrahvi järgi. "Selleks vajavad nad alaealiste tunnistajate ütlusi," sõnas Litvinovitš.

Sotsiaalmeedias hakkasid laupäeval levima videod Moskvas toimunud Navalnõi protestiürituselt, millest nähtub, kuidas politsei väikest poissi jõuga kinni nabib.

Ümber seisnud inimesed karjusid: "Laske lapsel minna. Ärge puudutage last". Punase jope ja näomaskiga poiss üritas politseinike haardest end lahti võidelda, kuid need tõmbasid teda edasi.

Lasteõiguste volinik Anna Kuznetsova ütles video kohta, et politsei tegutses lapse parimais huvides, kuid lubas, et vahejuhtumit uuritakse. Kuznetsova selgitas Facebookis, et politsei tahtis lapse viia turvalisemasse kohta.

Kremlimeelne Dmitri Kiselev rääkis pühapäeval vene televisioonis, kuidas Navalnõi kasutab lapsi ära ja nimetas seda poliitiliseks pedofiiliaks.

Ilta-Sanomati andmetel on riigiduumas juba tehtud ettepanek karmistada õigusakte alaealiste ebaseaduslikule tegevusele ahvaltemise kohta. Ühe ettepaneku kohaselt peaks alaealiste üleskihutamise eest karistama maksimaalselt 10-aastase vangistusega.