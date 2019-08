VIDEO | Venemaal kaebas ema lapse vägivaldse ristimise pärast vaimuliku peale politseile

Eile avaldati ka video, kus oli näha, kuidas iguumen Foti (Netšeporenko) kastab lapse jõuga vette ema ja lapse meeleheitlike karjete saatel. Vaimulik ei lase seejures emal last oma käest ära võtta, vahendab Peterburi uudisteportaal Fontanka.

Pärast talitust kirjutas ema avalduse politseile.

Iguumen kommenteeris oma tegevust Pjatõi Kanalile ja ütles, et ristimine oleks olnud palju rahulikum, kui lapse ema „oleks vähem hüsteeritsenud”.

Vaimuliku sõnul täitis ta oma pastorikohust. „Peab ütlema, et vanemad ja sugulased osutusid täiesti kirikukaugeteks inimesteks. Aga ma ei hakanud neile ära ütlema, aga minu žesti ei hinnatud. Teate, emal on ilmselt lihtsalt igav, tal on ilmselt palju vaba aega ja pole midagi teha. Ja ta hüsteeritses, kuigi midagi hirmsat ei toimunud. Absoluutselt,” ütles iguumen.

Peterburi metropoliitkonna kommunikatsiooniosakonna juhataja Natalja Rodomanova kinnitas telekanalile 78.ru, et Foti kõrvaldati ajutiselt vaimulikutöölt.