VIDEO | Venemaa toetatud võitlejad ründasid hommikul Ukraina positsioone Donbassis

Kasutati ka 120-millimeetriseid miinipildujaid ning granaadiheitjaid ja suurekaliibrilisi kuulipildujaid. Tulekatte all toimus Venemaa toetatud jõudude aktiivne pealetung ja püüti tungida läbi kokkupuutejoone, teatab Ukraina pool.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas rünnakut katseks nurjata rahuprotsess Donbassis.

„Debaltseve tragöödia viiendaks aastapäevaks korraldasid võitlejad ja okupandid küünilise provokatsiooni. Täna hommikul ründasid nad ühendjõudude positsioone Novotoškivske, Orihhove, Krõmske ja Hutir Vilnõi asulate lähedal. Tulistati Minski kokkulepetega keelatud relvadest,” kirjutas Zelenskõi oma Telegrami kanalis.

Zelenskõi andmetel andsid Ukraina sõjaväelased vastulöögi ja lahing on lõppenud. Ukraina vägede hulgas on aga kaotusi.

„See ei ole mitte ainult küüniline provokatsioon, mille eesmärk on suruda Debaltseve haavale, mis kunagi täielikult ei parane. See on katse nurjata rahuprotsess Donbassis, mis on hakanud liikuma küll väikeste, aga väsimatute sammudega,” kirjutas Zelenskõi.