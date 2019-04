VIDEO | Venemaa suursaadik: president Kaljulaid võib Moskvas veenduda Venemaa meelestatuses vastastikusele austusele ja heanaaberlikkusele

„Dialoog kõrgel tasemel on riikide vaheliste suhete lahutamatu element ja selle puudumine on samuti iseloomulik sellele, et suhted elavad läbi rasket perioodi. Siit ka kõrgendatud ootused, mis on seotud Eesti presidendi eesseisva saabumisega Moskvasse ja tema plaanitava kohtumisega Venemaa presidendiga. Lähtume sellest, et selline kohtumine toimub ja see aitab teineteist paremini mõista, paremini selgitada mõlema poole seisukohti ja me arvestame sellega, et see võib olla stiimuliks kahepoolsete suhete viimisele uuele tasemele. Tahaks, et see nii oleks, vähemalt väga loodame,” ütles Petrov.

Küsimusele, millised teemad ja küsimused võiksid ja peaksid tema arvates kohtumisel puudutatud saama, vastas Petrov järgmiselt: „Teate, presidentidel on vabadus ise oma kohtumise päevakord kindlaks määrata. Kahtlemata on palju küsimusi, mis pakuvad huvi mõlemale poolele, ja ma ei tahaks praegu hakata kordama neist mingeid konkreetseid, loetelu on piisavalt hästi teada. Me arvestame sellega, et kõrge Eesti külaline võib veenduda Vene poole meelestatuses Eestiga asjade ajamisele vastastikuse austuse ja heanaaberlikkuse vaimus. Selleks kohustab meid nii meie paljude sajandite pikkune ühine ajalugu kui ka säilinud arvukad inimeste vahelised kontaktid, sugulussidemed, vastastikune tõmme teineteise kultuuri ja kunsti poole. Seetõttu on mõistetavad need ootused ja tahaks, et need end selle visiidi käigus õigustaksid.”