VIDEO | Venemaa Rjazani oblastis põleb laskemoonaladu, toimub kolm plahvatust minutis

„Kella kuuese seisuga toimuvad plahvatused suure intensiivsusega, kord 20 sekundi järel ehk kolm plahvatust minutis,” ütles allikas TASS-ile. Ta lisas, et jätkub ka põleng, mille kustutamist plahvatused raskendavad.

Kustutusjõudude grupeeringut on kaks korda suurendatud, teatas TASS-i allikas.

„Tulekahju kustutamisel ja plahvatuste tagajärgede likvideerimisel osaleb ligi 800 inimest, kasutatakse umbes 200 ühikut tehnikat, sealhulgas kolme tuletõrjerongi,” ütles allikas.

Varem teatati, et kustutustöödel osaleb 400 inimest.

Venemaa peaprokuratuuri andmetel puhkes tulekahju Rjazani oblastis sõjaväeosa tehnilisel territooriumil eile päeval ja selle tagajärjel hakkas plahvatama laskemoon. Lähedalasuvatest asulatest viie kilomeetri raadiuses evakueeriti üle 2300 inimese. Regioonis kehtestati eriolukorra režiim.

TASS-i allika sõnul on kannatada saanud kümme inimest. Oblasti katastroofimeditsiini territoriaalkeskuse juht Sergei Kuzminov ütles, et haiglasse on viidud kuus inimest.