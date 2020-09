VIDEO | Venemaa Krasnojarski krais vahistati "Siberi Jeesus" Vissarion

„Vahistati Vissarion ise ja veel kaks usuorganisatsiooni Viimse Testamendi Kirik juhti. Operatiivtoiminguid Kuragino rajoonis viivad läbi föderaalsed SKR ja FSB (Venemaa Uurimiskomitee ja Föderaalne Julgeolekuteenistus – toim),” teatas informeeritud allikas Interfaxile.

TASS-i allikas ütles, et usuorganisatsiooni juhtide ja liikmete juures toimuvad läbiotsimised.

Kuragino rajooni Petropavlovka küla elanik ütles TASS-ile, et erioperatsioonis osalevad automaatidega mehed ja helikopterid. Halvasti töötab internet.

TASS-i teatel vahistati lisaks Vissarionile veel organisatsiooni juhtide hulka kuulunud Vadim Redkin ja Vladimir Vedernikov.

Kohalikud elanikud teatavad, et rajooni teedel sõidavad jõustruktuuride autokolonnid. Vissarionlaste kogukonna liige Aleksandr Staroverov kirjutas Facebookis, et nähti 50 autost koosnenud kolonni, kus olid ka meditsiinitöötajad.

Venemaa uurimiskomitee kinnitas Toropi (Vissarioni), Redkini ja Vedernikovi vahistamist ning avaldas neist ka video.

Uurimiskomitee teatas, et Viimse Testamindi Kirikus kasutati inimeste vastu vägivalda, muu hulgas ka psühholoogilist.

„Torop, Redkin ja Vedernikov on vahistatud. Edaspidi plaanitakse neile esitada süüdistused kuritegude toimepanemises, mis on sätestatud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvis 239 lõige 1-s ja paragrahvi 111 lõige 3-s (religioosse ühenduse loomine, mille tegevus on seotud vägivallaga kodanike vastu ning raske tervisekahjustuse tekitamine kahele või enamale isikule) ning valida tõkend vahi alla võtmise näol,” teatas uurimiskomitee ametlik esindaja Svetlana Petrenko.

Veebruaris teatasid usulahu liikmed läbiotsimistest ja ülekuulamistest kogukonnas, mida uurijad viisid läbi seoses korruptsiooni ja riisumise asjus kriminaaljuurdlusega kooli juhtkonna üle, kus õpivad vissarionlaste lapsed.

End Vissarioniks nimetav Sergei Torop asutas Viimse Testamendi Kiriku 1991. aastal. 1995. aastal sai organisatsioon praeguse nimetuse ja registreeriti justiitsministeeriumis. Vissarionlased elavad mõnedes Krasnojarski krai Kuragino rajooni asulates.