VIDEO | Veneetsiat tabas viimase 50 aasta kõrgeim tõusuvesi

Veetase oli üks kõrgemaid linna ühes madalamas kohas, Püha Markuse väljakul. Seal asuv Püha Markuse basiilika ujutati üle kuuendat korda 1200 aasta jooksul, vahendab BBC News.

Püha Markuse nõukogu liige Pierpaolo Campostrini ütles, et neist kuuest üleujutusest neli on aset leidnud viimase 20 aasta jooksul.

Pellestrina saarel, mis eraldab Veneetsia laguuni Aadria merest, suri kaks inimest. Üks mees sai elektrilöögi, kui püüdis kodus pumpa käivitada ja teine inimene leiti surnuna mujalt.

Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro teatas, et kuulutab välja katastroofiolukorra ja hoiatas, et üleujutus jätab püsiva märgi.

„Olukord on dramaatiline. Me palume valitsusel meid aidata. Hind saab olema kõrge. See on kliimamuutuse tagajärg,” teatas Brugnaro Twitteris.

Põhja läks ka kolm veebussi, aga turistid püüdsid vaatamisväärtustega tutvumist jätkata nii hästi, kui suutsid.

Projekt linna kaitsmiseks üleujutuste eest on olnud käimas alates 2003. aastast, aga seda on häirinud hinna pidev kasv, skandaalid ja hilinemised.