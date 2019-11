VIDEO | Veneetsiat tabas uus üleujutus ja Püha Markuse väljak suleti turistidele

Kohalike võimude teatel ulatus kõrgvesi tipphetkel 154 sentimeetrini üle normi, mis oli veidi oodatust madalam ja märkimisväärselt madalam kui teisipäevane 187 sentimeetrit, mis oli kõrguselt teine Veneetsias mõõdetud veetase, vahendab Reuters.

Sellest piisas aga siiski 70% linnast üleujutamiseks, mis viis kohalike närvid viimse piirini pingule, sest ees ootab uus ulatuslik koristamisoperatsioon, kui eelmisega just valmis saadi.

Itaalia valitsus kuulutas eile Veneetsias välja hädaolukorra ja eraldas 20 miljonit eurot viivitamatuks kahjude kõrvaldamiseks. Linnapea Luigi Brugnaro ennustas täna, et kahjud tulevad palju suuremad.

„Veneetsia hävitati mõni päev tagasi. Me räägime kahjudest, mis on kokku miljard eurot,” ütles Brugnaro Twitterisse postitatud videos. „See on hädaolukord, aga me saame hakkama.”

Täna varahommikust peale kõlasid Veneetsias taas hoiatussireenid ja Püha Markuse basiilika alune krüpt ujutati kiiresti üle.

Nädalavahetuseks ennustatakse tõusuaegset kõrgvett 110-120 sentimeetrit üle normi.

Linnapea Brugnaro on lisanduvates kõrgvetes süüdistanud kliimamuutust. Merevee tase hinnatakse olevat üle 20 sentimeetri kõrgem kui sajand tagasi ja see tõuseb endiselt.