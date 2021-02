VIDEO | Vene riiklik telekanal näitas omalt poolt villat, kus elas Navalnõi Saksamaal

Korrespondent väidab, et Navalnõi üüris maja Lõuna-Saksamaal Baden-Württembergis asuva Freiburgi linna kõige prestiižsemas rajoonis ja asus sinna elama novembri lõpus, vahendab Vedomosti.

„Ööpäev selles villas läheb maksma 530 eurot pluss tagatis. Omanik palub sularahas. Navalnõi elas siin ligi kaks kuud, kuni ärasõiduni. Tähendab, ainuüksi elamiseks Freiburgis kulutas ta üle 30 000 euro,” teatas „Vesti nedeli”.

„Vesti nedeli” andmetel on majas kaks korrust pindalaga vastavalt umbes 100 ja 210 ruutmeetrit. Esimesel korrusel on võõrastetuba, kaks magamistuba terrassiga, köök, tualett, vannituba ja bassein. Eraldi rõhutatakse loos kingitud veinipudelit ja tualetiharja (videos Venemaa presidendi Vladimir Putini väidetavast paleest rääkis Navalnõi Putini mitmesajaeurosest tualetiharjast). Teisel korrusel on võõrastetuba söögilauaga, köök ja garderoob.

„Vesti nedeli” saatelõigus vahelduvad kaadrid Freiburgi villast kaadritega väidetavast Putini paleest Genedžikis. Väidetakse, et Putini paleest filmi tegemine koos elamisega läks Navalnõile maksma miljon eurot.

„Probleem on selles, kelle raha eest ametlikult töötu blogija need kaks korrust üüris ja kes maksis talle pseudodokumentaalfilmi tegemise eest,” teatas „Vesti nedeli”.

2020. aasta 14. oktoobril teatas Navalnõi Instagramis, et tema elamise Saksamaal pärast Berliini Charité haiglast väljakirjutamist 23. septembril maksis kinni ettevõtja, restoranipidaja ja ettevõtte Jevroset asutaja Jevgeni Tšitšvarkin. Ravi Charité kliinikus maksid kinni Tšitšvarkin, ökonomist Sergei Aleksašenko ja IT-ärimees Roman Ivanov.

Lennu Omskist Berliini maksis kinni ärimees Boriss Zimin. Navalnõi mainis teda ka 6. oktoobril intervjuus Juri Dudile, kui ütles, et osutab Ziminile ametlikult juriidilisi teenuseid ja saab selle eest tasu, mis moodustab suure osa tema sissetulekust.