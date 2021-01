VIDEO | Vene propagandist Simonjan Donetskis: Emake Venemaa, võta Donbass koju

„Donbassi inimesed tahavad elada enda juures kodus ja olla meie suure, helde kodumaa osa. Ja meie oleme kohustatud seda neile võimaldama. Emake Venemaa, võta Donbass koju,” ütles Simonjan vahendab Raadio Vabadus.

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi juht Deniss Pušilin esitles samal foorumil doktriini „Vene Donbass”, millest separatistid kavatsevad juhinduma hakata. Selles öeldakse, et Donetski rahvavabariik ja Luganski rahvavabariik on „vene rahvusriigid”. Doktriini järgi tahavad separatistid oma kontrolli alla saada Ukraina Donetski ja Luganski oblastite kogu territooriumi. Venemaa koosseisu minemisest selles doktriinis otseselt ei räägita.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova ütles Simonjani juttu kommenteerides, et tegemist on tema isikliku arvamusega, mille ta on varem korduvalt välja öelnud.

„See on tema vaatepunkt, see on tema positsioon,” ütles Zahharova, kelle sõnul ei ole Simonjan ei riigiteenistuja ega ametnik.