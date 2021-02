VIDEO | Vene propagandakanal RT avaldas väidetava FSB salvestuse Navalnõi „parema käe” kohtumisest Briti luure agendiga

„MI6 saatkonna residentuur jätkab aktiivset osalemist töös Vene opositsiooniga, erinevate mittetulundusorganisatsioonide toetamist, andes neile grante,” tsiteerib RT FSB töötajat.

FSB ja RT väitel kohtusid Moskva restoranis Suurbritannia Moskva saatkonna endine teine sekretär poliitika valdkonnas James William Thomas Ford, kes olevat MI6 salaagent ja abielus Rootsi luure agendi Elisabeth Grönbergiga, ning Navalnõi parem käsi, FBK tegevdirektor Ašurkov, kes elab Suurbritannias.

Kohtumist jälgis väidetavalt Vene vastuluure, mis Fordil silma peal hoidis.

„Kui meil oleks rohkem raha, laiendaksime me loomulikult oma meeskonda. Inimene, kes kulutab siin... ma ei tea, 10, 20 miljonit dollarit aastas toetuseks, näeb täiesti teistsugust pilti. Ja neile, kellel on mängus miljardid, ei ole see nii suur raha. Ma püüan viia selle sõnumi oma rahakogumiskampaanias äriringkondade juhtideni,” räägib videos Ašurkov.

Ašurkov räägib videos veel opositsiooni plaanidest ja näib pöörduvat abi saamiseks Suurbritannia poole, et viimane annaks informatsiooni, mida saaks kasutada FBK juurdlustes. RT sõnul see ainult kinnitab kuuldusi, et Vene opositsiooni aitavad välismaa eriteenistused.

„MI6 saatkonna residentuur, mis lahendab oma peamisi ülesandeid saada salajasi andmeid Venemaa sõjalise ja majandusliku potentsiaali kohta, jätkab aktiivselt osalemist saatkonna töös Vene opositsiooniga ja erinevate mittetulundusorganisatsioonide toetamist, eraldades neile grante,” tsiteerib RT FSB vastuluure töötajat. „Lisaks informatsioonilisele ja finantstoetusele opositsioonile ja mittetulundusorganisatsioonidele osalevad Briti saatkonna töötajad aktiivselt ja otseselt opositsioonijõudude formeerimisel.”