VIDEO | Vene opositsiooniliider Navalnõi toimetati teadvuseta haiglasse, kahtlustatakse mürgitamist

Opositsioonijuhi esindaja Kira Jarmõši sõnul lendas Navalnõi täna hommikul Siberist Tomskist Moskvasse. Ühtäkki hakkas mehel lennuki pardal halb ja ta kaotas teadvuse, mistõttu selle piloot tegi Omskis erakorralise maandumise, vahendab Reuters.

"Alekseil on mürgitus," kirjutas Jarmõš oma Twitteri kontol. "Ta on nüüd intensiivravis."

"Me arvame, et Aleksei mürgitati tee sisse segatuga. See oli ainus, mida ta hommikul jõi," rääkis pressiesindaja. "Arstide sõnul imendub mürk kuuma vedeliku kaudu kiiresti organismi."

Teadaolevalt on mehe seisund raske ja ta on ühendatud ka kunstliku hingamise aparaadi külge.

"Ta palus mul endaga rääkida, kuna soovis mu hääle peale keskenduda. Ma rääkisin temaga, kui veeretati kohale käru jookidega - küsisin, kas ta soovib ehk vett, ta vastas ei. Siis läks ta tualetti ning pärast seda kaotas teadvuse," kirjeldas Jarmõš raadiojaamale Ehho Moskvõ sündmusi lennuki pardal.

Jarmõši sõnul hakkas Navalnõi vahetult enne seda tugevalt higistama ja ütles, et tunneb end halvasti.

Hetkel viibib Navalnõi Omski erakorralise meditsiini haiglas toksikoloogiapatsientidele mõeldud intensiivraviosakonnas, kinnitas täna hommikul ka Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

44-aastane mees, kes on tuntud kõrgete Vene ametnike vastu suunatud korruptsioonivastaste kampaaniate poolest, aga ka president Vladimir Putini ühe teravama kriitikuna, on varemgi jäänud füüsiliste rünnakute alla.

2017. aastal rünnati Navalnõid Moskvas rohelise ainega, mille tulemusel kaotas ta mõneks ajaks ühest silmast nägemise.