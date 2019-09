VIDEO | Vene-NATO tuumasõja simulatsiooni järgi hukkuks kiiresti üle 90 miljoni inimese

Princetoni ülikooli teaduse ja ülemaailmse julgeoleku programmi (SGS) juhi, füüsikadoktor Alexander Glaseri juhtimisel koostatud hinnangu abil on kokku pandud ülal olev video. See põhineb sõltumatutel hinnangutel USA ja Venemaa tuumarelvade paigutuse, sõjaplaanide ja sihtmärkide kohta. Kasutatud materjali nimetatakse põhjalikuks. Arvesse on võetud mõlemal poolel kasutusel olevad tuumarelvad ja nende kõige tõenäolisemad sihtmärgid ning see, millises järjekorras ja kuidas midagi rünnataks, vahendab Verkkouutiset.

Ohvrite arvu hindamisel on kasutatud tuumarelvaeksperdi, professor Alex Wellersteini veebilehe Nukemap andmeid. SGS-i veebilehel öeldakse, et ohvrite arvud põhinevad ainult tuumaplahvatustel ja kasvavad märkimisväärselt, kui arvesse võetakse ka radioaktiivse saaste ja muude pikaajaliste mõjude põhjustatud surmad.

Kolmeosaline simulatsioon näitab, kuidas tuumasõda areneks taktikalisest faasist strateegilisse ja seejärel terveid linnu hävitavasse faasi.

Eestil ei oleks simulatsiooni järgi midagi head oodata juba sõja taktikalises faasis.