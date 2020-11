VIDEO | Vene esipropagandist Solovjov: õnnetu Mart Helme langes Ameerika-kummardajate ohvriks

Solovjovi sõnul on tegemist otsekui tagurpidi Nõukogude Liiduga.

„Mingi mitte kõige suurema Balti riigi mitte kõige suurema valitsuse õnnetu esindaja avas ainult sekundiks suu, aga ta löödi nii puruks. Kuidas ta julges midagi sellist öelda? Ei ole sellist ettekujutust, et meile on tähtis teie seisukoht. Vait olla, mida sa teed, suur Ameerika demokraatlik establishment ütles, keda kummardada, aga teie julgete sellist asja teha,” rääkis Solovjov.

Seejärel näidati lõiku Helme eilsest esinemisest, milles ta ütles: „Ma saan aru, et teil on selline ettekujutus, et Ameerika Ühendriikides võiks olla lausa fašistlik režiim, see meid ei loksuta, peaasi, et meie saame olla truud oma suurele liitlasele. Ühes riigis on lubatud põhiseaduse rikkumine, et ühes riigis on lubatud mingid asjad, mida teiste puhul ei ole lubatud. Mida Venezuela puhul ei ole lubatud, Valgevene puhul ei ole lubatud, Venemaa puhul ei ole lubatud, aga ühe teise riigi puhul on lubatud. Ei saa olla topeltstandardeid. Eriti riigis, mis peab ennast demokraatliku maailma kaitsjaks.”

„Noh, toimiti kiiresti, Eesti moodi, ja ta juba vallandati. Tähendab ta sai juba ise aru, et tuleb tagasi astuda,” kommenteeris Solovjov irvitades. „Vähe sellest, Eesti juht kutsus selle pärast kokku julgeolekunõukogu, sest keegi julges midagi öelda.”

Lõik videos alates 3.05.