VIDEO | Valkas osales koroonapiirangute vastasel piketil kohtukeelu kiuste umbes sada inimest

Ehkki vald ja kohus keelasid protestiürituse toimumise, levitasid korraldajad vabaühendusest Avalikud põhiseaduse valvurid (Sabiedriskie satversmes sargi) sotsiaalvõrgustikes kutset siiski laupäeva pärastlõunal koguneda ja Valka minna. Nii ka tehti, vahendab Läti Delfi.

Valdav osa kogunemisest osavõtjaid tuli Valka autoga Riiast ja mujalt, nende seas oli ka mitu tuntud kohalikku koroonapiirangute vastast aktivisti. Osalejaid oli ka üle piiri Eestist.

Valka abilinnapea Viesturs Zariņš ütles Läti Delfile, et linna oli saabunud üle saja auto. Üritusel oli palju inimesi, kes lihtsalt möödusid ja jäid piketti vaatama. Üldiselt kirjeldas Zariņš olukorda linnas siiski tavapärasena.

Võimud üritasid inimesi laiali ajada, kutsudes neid valjuhäälditest üles mitte kogunema ja laiali minema, hoiatades eirajaid vastutusele võtmisega. Ühtlasi jäädvustas politsei üritusel toimuva kaameratega, kasutades ka drooni.

Varem on korrakaitsjad hoiatanud, et kui nädalavahetusel avastatakse Valkas piirangute rikkumisi, tehakse vastutavad isikud kindlaks, algatatakse nende suhtes rikkumismenetlus ja määratakse karistus.

Juba on teada, et politsei kavatseb seda protseduuri rakendada mitme Valka meeleavaldusel osalenu suhtes, loetledes laupäeva õhtul terve rea rikkumisi, mis kogunemisel toime pandi. "Otsustasime alustada haldusmenetlust. Rikkujate karistamine on paratamatu," seisis teates.

Võimud juhtisid tähelepanu, et demokraatlikus riigis on kõigil õigus sõnavabadusele, aga see õigus ei ole piiramatu. "Samuti on kehtestatud piirangute tahtlik rikkumine selge ja jäme lugupidamatus kõigi suhtes, kes üritavad olukorda parandada ja nakkuse levikut vähendada," leidis politsei.

Aktsiooni ajal palusid korraldajad osalejatel distantsi hoida, et mitte korrakaitsjaid provotseerida. Meeleavaldajad skandeerisid erinevaid loosungeid, kuulasid bussi katuselt peetud kõnesid ja laulsid laule.

Kohus ei rahuldanud hagi

Halduskohus otsustas sel nädalal, et koroonapiirangute vastast meeleavaldust ei või Valkas korraldada, tuues põhjuseks teiste inimeste õiguse tervisele.