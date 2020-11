VIDEO | Valimispettustest rääkida püüdnud Trumpi advokaati vedas alt näole voolanud juuksevärv

Päev pärast seda, kui tema väited massilise valimispettuse kohta Philadelphia kohtusaalis tagasi lükati, esines Giuliani Washingtonis vabariiklaste rahvuskomitee peakorteris. Aga ka seal tabas teda läbikukkumine, vahendab Guardian.

Väites kõigepealt, et vabariiklaste vaatlejaid hoiti Philadelphias häälte lugejatest liiga kaugel, püüdis Giuliani uuesti etendada stseeni 1992. aasta Oscariga pärjatud komöödiast „Minu nõbu Vinny” („My Cousin Vinny”).

„Kas te kõik olete „Minu nõbu Vinnyt” näinud? Te teate seda filmi? See on üks mu lemmikuid kohtufilme, sest see on pärit Brooklynist,” ütles Giuliani.

Samuti New Yorgi Brooklyni linnaosast pärit Giuliani püüdis kokku võtta filmi tähtsaimat kohta, kus Joe Pesci kehstatav advokaat suudab diskrediteerida peamist tunnistajat, tõestades, et ta nägemine on puudulik.

„Ja kui see kena daam ütles, et ta nägi...” rääkis Giuliani püüdes imiteerida Pesci Brooklyni hääldust. „Ja siis ta ütles talle: „Mitu sõrme on mul... Mitu sõrme on mul üles tõstetud? Ja naine ütleb kolm. Oi, ta oli liiga kaugel, et näha, et oli ainult kaks. Need inimesed [valimisvaatlejad] olid kaugemal kui minu nõbu Vinny oli tunnistajast. Nad ei näinud midagi.”

Seni oli kõik olnud ennustatavalt sürreaalne, aga edasi muutus asi hullemaks.

Ajakirjanike ees higistaval Giulianil hakkasid põski mööda alla voolama tumedad nired, mis näisid olevat higiga segunenud juuksevärv. Internet märkas seda loomulikult kohe ning algasid naljad ja naeruvääristamine.

Kõigele lisaks oli kaadri tagant kosta häält, mis küsis: „Kas nad kuulevad meid stream’is?” Ja jätkas: „Rudy juuksevärv tilgub mööda nägu alla.”

Lõpuks ülekanne katkestati, aga Giuliani ei andnud alla. Olles pigikarva nired ära pühkinud, tõstis ta häält.

„Ma ei tea, mida on vaja, et teid üles äratada, et te teeksite oma tööd ja teavitaksite Ameerika inimesi, kas see teile meeldib või mitte, asjadest, mida nad peavad teadma!” ütles Giuliani. „See on päriselt! See ei ole välja mõeldud! Siin pole kedagi, kes tegeleks fantaasiatega.”

Pärast Giuliani kõrvale astumist, endiselt pead kuivatades, astus pulti Trumpi teine advokaat Sidney Powell.