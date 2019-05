VIDEO | Vahistati Budapestis uppunud jõelaeva ramminud teise aluse kapten

Lõuna-Korea turiste vedanud laev uppus kolmapäeva õhtul seitse sekundit pärast kokkupõrget. Lootused kadunud 21 inimese leidmiseks on kustunud, vahendab BBC News.

Seitse elusana päästetud inimest kannatasid alajahtumise all, aga nende seisund on stabiilne.

Valvekaamera salvestus näitas, et uppunud laevale Hableány sõitis Doonaul Margiti silla juures tagant otsa suurem turistilaev Viking Sigyn.

„Kõik juhtus väga kiiresti,” ütles Viking Sigynil olnud USA turist Clay Findley. „Ma arvasin alguses, et me saame mööda, aga Vikingi esiosa tabas seda väikest laeva... ja siis ilmus selle kere välja teisel pool laeva vaid mõni sekund hiljem ja siis oli ta põhja läinud.”

Samuti USA-st pärit Ginger Brinton ütles AFP-le, et nägi vees appi karjuvaid inimesi.

Šveitsis registreeritud Viking Sigynil ei saanud keegi viga.

Ungari politsei teatas, et on saadud tõendeid, mis tekitavad küsimusi Odessast pärit Juri C. tegevuse kohta ning ta otsustati vahi alla võtta.