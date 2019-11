VIDEO | Vähemalt kolm inimest said Hollandis pussitamises viga, ründajat pole leitud

Politsei andmetel toimus rünnak rõivapoes Hudson Bay, mis asub Haagi ostuväljakul ehk Grote Marktstraatil.

Esialgsetel inimestel said viga kolm inimest. Pole veel selge, kui raskelt ostlejad viga said ning mis oli rünnaku motiiv. Väidetavalt pussitas kaukaaslasest 45 kuni 50-aastane mees kaupluses inimesi. Praegu otsib politsei ründajat, keda nähti kandmas musta jakki, salli ja halle dresse.

Poodides on täna tavalisest rohkem inimesi ülemaailmse ostupäeva tõttu. Täna pussitati meest ka Londoni kesklinnas, mida hiljem peeti terrorirünnakuks. Pole veel selge, kas Hollandis toimunu oli terrorismiakt. Politsei palub sündmust tunnistanud inimestel nendega ühendust võtta, lisaks kogutakse pilte ja videosid inimestelt, kes juhtunut salvestasid.

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve