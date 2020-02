VIDEO | Uus koroonaviirus lõi hukkunute arvult SARS-i epideemiat

Uute haigusjuhtude arv riigis on hakanud stabiliseeruma, kuid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ametnikud hoiatasid, et nendest numbritest ei tasu liiga palju välja lugeda, märkides, et Wuhan ja Hubei on endiselt keset "väga intensiivset haiguspuhangut".

"Ennustuste tegemiseks on veel väga, väga vara," ütles WHO tervisealaste hädaolukordade programmi tegevjuht Michael Ryan. "See on endiselt väga-väga intensiivne puhang Wuhanis ja Hubeis."

Hubeis kasutusele võetud meetmed näivad "toimivat", ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuid hoiatas, et selliste haiguspuhangute kulg on ettearvamatu. "Ma olen seda korduvalt öelnud: levik on aeglane, kuid võib kiireneda."