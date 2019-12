VIDEO | Uus-Meremaa saarel vulkaanipurske järel mingeid elu märke ei ole, hukkus arvatavasti 14 inimest

Lauri Laugen toimetaja RUS 9

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas, et White Islandil pärast vulkaanipurset elu märke ei ole. Oletatakse, et hukkunud on 14 inimest, kellest viie kuue surm on kinnitatud ja kaheksa on saarel kadunud.