VIDEO | Uus-Meremaa saarel vulkaanipurske järel mingeid elu märke ei ole, hukkus arvatavasti 13 inimest

Lauri Laugen toimetaja RUS

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas, et White Islandil pärast vulkaanipurset elu märke ei ole. Oletatakse, et hukkunud on 13 inimest, kellest viie surm on kinnitatud ja kaheksa on saarel kadunud.