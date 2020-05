VIDEO | Uus-Meremaa peaministrit tabas keset intervjuud maavärin

„Meil on siin just veidike maavärinat,” ütles Ardern otse-eetris ja suunas pilgu lakke. Kaamera värises, vahendab Guardian.

Maavärina magnituudiga 5,9 kese asus 30 kilomeetri kaugusel Levini linnas loodes. Levin asub omakorda umbes tunniajase sõidu kaugusel pealinnast. Maavärin toimus 37 kilomeetri sügavusel, teatas Uus-Meremaa seismoloogiaametkond. Vigastustest või kahjudest teatatud ei ole.

„Päris korralikult raputab siin, aga kui te näete asju minu taga liikumas, siis Mesitaru liigub rohkem kui enamik neist,” ütles Ardern, viidates parlamendihoone nimele.

Maavärin kestis umbes 15 sekundit ja seda tundsid kümned tuhanded uusmeremaalased kuni Aucklandini põhjas ja Dunedinini Lõunasaarel.

„Meiega on kõik hästi,” ütles Ardern, andes märku, et on valmis intervjuud jätkama. „Ma ei ole ühegi rippuva valgusti all.”

Ardern nagu uusmeremaalased üldiselt on maavärinatega harjunud.