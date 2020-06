VIDEO | Uskumatud kaadrid: Prantsusmaal Dijonis käib konflikt tšetšeenide ja alžeerlaste vahel

Rahutused algasid 16-aastase tšetšeeni nooruki peksmisest alžeerlaste poolt, mille peale hakkasid linna väidetavalt kogunema mujalt Prantsusmaalt ja Belgiast sissesõitnud tšetšeenid. Kohalik politseiprefekt Bernard Schmeltz kinnitas eile siiski meediale, et talle teadaolevalt on kõik pahategijad Dijoni elanikud.

Meediaga suhelnud tšetšeenide kinnitusel pekstakse kõiki Põhja-Aafrika välimusega mehi, kuni esialgse kannatanu ees vabandatakse. Alates reedest on viga saanud vähemalt kuus inimest, nende seas üks mees, keda tulistati selga.

Ühes sotsiaalmeedias levinud videos näeb, kuidas autojuht üritab enam kui sajapealist tšetšeenide jõuku autoga rammida, kaotab sõiduki üle kontrolli ja käib üle katuse. Juht oli purjus ja sai õnnetuses ning hilisemas omakohtus viga.



Teises videos näeb tšetšeene illegaalsetest automaatrelvadest õhku tulistamas.

The gang warfare in #Dijon, France is seriously kicking off. Groups wandering about openly in the streets with rifles and hand guns. pic.twitter.com/y0nXQV4Ybw