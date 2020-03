VIDEO | USA Tennessee osariigis tapsid tornaadod vähemalt 25 inimest ja purustasid kümneid hooneid

Kuberner William Lee ütles kohaliku aja järgi eile pärastlõunal, et hukkunute arv võib suureneda, sest otsitakse läbi hoonete rususid ja inimesi on kadunud, vahendab Reuters.

„See on traagiline päev meie osariigis, kurb päev. On 25 kinnitatud hukkunut,” ütles Lee. „Ma veetsin päeva ringkäigul ja kohtusin ohvritega ja kõndisin läbi piirkondade ja häving on südant murdev. See on uskumatu. On suur vajadus palvete järele.” Lee keeldus hindamast, kui palju inimesi on veel kadunud. 19 inimest 25-st hukkus Nashville’ist idas asuvas Putnami maakonnas.

USA Riiklik Ilmateenistus teatas, et Missouris, Tennessees ja Kentuckys möllas kokku kaheksa tornaadot. Pole teada, mitu tornaadot tabas otseselt Nashville’i piirkonda.

Lisaks hukkunutele sai veel 30 inimest vigastada. Nashville’is hävis vähemalt 48 hoonet ja veel paljud said kahjustusi, teatas tuletõrjeülem William Swann. Kümned tuhanded inimesed jäid elektrita.

691 000 elanikuga USA ühes kiiremini kasvavas linnas Nashville’is tabas tornaado inimesi une pealt.

„Palved kõigi nende eest, keda puudutasid hävitavad tornaadod Tennessees. Me jätkame arengute jälgimist. Föderaalvalitsus on sellel keerulisel ajal kogu aeg teiega,” kirjutas USA president Donald Trump Twitteris.

Valge Maja teatel külastab Trump hävingupiirkonda reedel.