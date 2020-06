VIDEO | USA sõjaväe kõrgeim kindral saabus pealinna tänavatele olukorda jälgima

Ajakirjaniku küsimuse peale, mida sõjaväekomandör Washingtoni tänavatel teeb, vastas Milley, et ta lihtsalt vaatab, kuidas Rahvuskaardil läheb. "Kõigil on õigus protesteerida tulenevalt USA põhiseaduse esimesest parandusest. Ameerika inimestel on selle kohaselt õigus protesteerida, kuid seda tuleb teha rahumeelselt," rõhutas Milley.

#GenMilley also tells me his message to the #NationalGuard: “Allow freedom to assemble, and freedom of speech, that’s perfectly fine...” pic.twitter.com/44pJmuELJH — Mark Irons (@MarkIronsMedia) June 2, 2020

Ta lisas, et tema sõnum Rahvuskaardile on "tagada õigus koguneda ja sõnavabadus - sellega on kõik hästi, me toetame seda. Me andsime USA konstitutsiooni alusel vande seda kaitsta ning kaitsta kõigi õigusi - seda me ka teeme. Meil on siin väljas Washingtoni rahvuskaart ning ma lihtsalt jälgin, kuidas neil läheb ja see on kõik".

Trump teatas esmaspäeval, et andis korralduse luua tänavatel korra taastamiseks keskstaap, mida hakkaks juhtima staabiülemate ühendkomitee esimees Milley.

Ta hoiatas, et "kui mõni linn või osariik keeldub vajalikke toiminguid tegemast... siis kutsun ma välja USA sõjaväe ja lahendan selle probleemi kiiresti nende eest".

"Just nüüdsama saadan ma tuhandeid ja tuhandeid hambuni relvastatud sõdureid, sõjaväepersonali ja korrakaitseametnikke peatama mässu, rüüstamist, vandalismi, rünnakuid ja tahtlikku eraomandi hävitamist," lisas Trump.

USA seadused seavad presidendile aga tugevad piirangud tegevväelaste kasutamiseks USA pinnal kehtivate seaduste jõustamiseks. Kongress võib küll piirangutest loobuda, kuid pole tõenäoline, et opositsioonilised demokraadid loovutaksid Trumpile sellise volituse, arvestades protestide rassiliselt tundlikku olemust.