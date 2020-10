VIDEO | USA-s Philadelphias toimusid teist õhtut rahutused ja rüüstamised mustahalise mehe tapmise tõttu politseinike poolt

Politseiülem Outlaw ütles, et toimub täielik uurimine.

Mõlemad tulistamises osalenud politseinikud viidi uurimise ajaks kontoritööle ja nad on uurijatele ütlusi andnud. Politseinike ametiühingu sõnul tegid nad lihtsalt oma tööd.

Politsei teatas, et intsident sai alguse telefonikõnest, milles teatati noaga mustanahalisest mehest.

„Reageerinud politseinikud märkasid kvartalis üht meest. Kohe märkasid nad, et tema valduses oli nuga ja ta viibutas seda ja lehvitas sellega,” ütles Philadelphia politsei seersant Eric Gripp.

Lähedal seisnud autost filmitud mobiilivideo näitab vastasseisu viimaseid hetki. Wallace kõnnib ümber pargitud autode ja üle tänava.

Üks naine, kes perekonnaliikme ja korrakaitseallika sõnul on Wallace’i ema, näib püüdvat sekkuda, aga kaks meessoost politseinikku suunavad relvad Wallace’ile. Kui Wallace tuleb ümber pargitud auto tänavale, politseinikud taganevad ja Wallace kõnnib nende suunas.

Kõlab mitu lasku ja kuulid tabavad Wallace’it. Grippi sõnul viisid politseinikud Wallace’i oma autoga haiglasse, kus ta suri.

Üks tunnistaja, Maurice Holoway ütles KYW-le, et tema ja teised naabruskonnas palusid, et Wallace noa maha viskaks.

Video filminud JaHiem Simpson ütles, et isik, kelle kohta talle öeldi, et see on Wallace’i ema, ütles politseinikele, et Wallace’il on vaimse tervise probleeme.