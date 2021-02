VIDEO | USA-s jõuti 500 000 koroonasurmani. Biden: peame võitlema kurbuse suhtes tuimaks muutumise vastu

„Riigina ei saa me sellise julma saatusega leppida. Me peame võitlema kurbuse suhtes tuimaks muutumise vastu,” ütles Biden, vahendab BBC News.

President ja asepresident koos abikaasadega pidasid Valge Maja juures küünalde süütamise tseremoonial minutilise vaikusehetke surnute mälestuseks.

Nakatunud on USA-s kokku 28,1 miljonit inimest, mis on samuti suurim arv maailmas.

„Täna palun ma ameeriklastel meenutada. Meenutada neid, kelle me oleme kaotanud, ja meenutada neid, kelle me maha jätsime,” ütles Biden, kutsudes ameeriklasi võitlema koroonaviiruse vastu koos.

Biden andis korralduse langetada kõik lipud föderaalhoonetel järgmiseks viieks päevaks poolde masti.

Oma kõnet alustas Biden märkides, et koroonaviiruse tõttu surnud ameeriklaste arv on suurem kui Esimeses maailmasõjas, Teises maailmasõjas ja Vietnami sõjas hukkunud ameeriklaste arv kokku.

„Täna märgime me tõeliselt sünget, südantlõhestavat verstaposti – 500 071 surnut,” ütles Biden. „Tihti kuuleme, et inimesi kirjeldatakse kui tavalisi ameeriklasi. Ei ole sellist asja, nendes ei ole midagi tavalist. Inimesed, kelle me kaotasime, olid erakordsed. Nad ulatuvad üle põlvkondade. On sündinud Ameerikas, emigreerunud Ameerikasse. Nii paljud tegid viimase hingetõmbe Ameerikas üksi.”

Biden rääkis oma isiklikust kogemusest leinaga: tema naine ja tütar hukkusid autoõnnetuses 1972. aastal ja üks poegadest suri 2015. aastal ajuvähki.

„Minu jaoks on tee läbi kurbuse ja leina leida eesmärk,” ütles Biden.

Päev enne ametisse astumist, 19. jaanuaril, märkis Biden ära 400 000 surmajuhtumini jõudmise. 100 000 on lisandunud umbes kuuga.

