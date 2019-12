VIDEO | USA-s hukkus tunde kestnud tulistamises kuus inimest, sihtmärgiks oli juudi pood

Juhtum algas kalmistul, kus varasemat tapmist uurinud politseinik, 39-aastane Joseph Seals lähenes kahtlusalustele. Temast sai samas ka esimene ohver.

Kurjategijate paar põgenes seejärel sündmuskohalt veoautos ja varjus lähedalasuvasse juudi supermarketisse, kus nad jätkasid politseinike tulistamist.

Sündmuskohale saadeti kümneid relvastatud korrakaitseametnikke, sealhulgas eriüksuse SWAT meeskond ja föderaalse juurdlusbüroo FBI agendid. Tunde kestnud tulevahetuse lõppedes leiti kauplusest viis surnut, kellest kaks arvatakse olevat kurjategijad.

Ajakirjanikega rääkides kinnitas Vabadussamba lähedale jääva Jersey City politseiülem Mike Kelly, et kahtlustatavad tapsid kaupluses kolm inimest, kuid rõhutas, et kogu teave on "esialgne" ja uurimine võtab aega.

Jersey City politsei teatas alguses, et tulistajate motiiv ei ole teada, aga linnapea Steven Fulop ütles kohaliku aja järgi eile õhtul, et kahe mehe sihtmärk oli tahtlikult juudi JC Kosher Supermarket, kus neljatunnine tulevahetus aset leidis, vahendab Reuters.

„Meie esialgse juurdluse põhjal usume me nüüd, et aktiivsete tulistajate sihtmärk on see koht, mida nad ründasid,” teatas Fulop Twitteris.

Naabruses asuva New Yorgi linnapea Bill de Blasio kirjutas Twitteris, et kuigi ei ole teada konkreetset ohtu, on politsei kõrgendatud valmisolekus eriti juutidest elanike kaitseks.