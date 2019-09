VIDEO | USA rannikuvalve päästis keresse augu puurides ümber läinud laeva lõksu jäänud meremehed

Laev, mille pardal on tuhanded autod, läks ümber ööl vastu pühapäeva pärast Brunswicki sadamast lahkumist, vahendab BBC News.

USA rannikuvalvel õnnestus päästa 20 meeskonnaliiget enne, kui neid hakkas takistama laeval puhkenud tulekahju.

Eile saadi kontakt nelja mehega, kes olid endiselt laeval lõksus, ja puuriti auk nende päästmiseks.

Kolm meest päästeti kohaliku aja järgi eile pärastlõunal ja viimane mitu tundi hiljem.

A @USCG Station Brunswick crew successfully transported the final #GoldenRay crewmember to @GlennCountyOES EMS crews for further medical care.