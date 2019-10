VIDEO: USA presidendiks saada sooviv Bernie Sanders sai südameataki

78-aastane Sanders lasti reedel ühtlasi Las Vegase haiglast välja, kuhu ta toimetati teisipäeval pärast linnas korraldatud kampaaniaüritust, mille ajal ta kaebas valu üle rinnas, vahendab uudistekanal The Guardian.

"Haiglas veedetud kahe ja poole päeva järel on mu enesetunne suurepärane. Ootan tööle naasmist," ütles Sanders meediale.

Senaator Sandersi esindaja Sarah Ford teatas neljapäeval, et mees osaleb kümne päeva pärast Ohios toimuval demokraatide presidendikandidaadiks kandideerijate debatil, ent on tedamata, kas see tähendab, et jätkab oma kampaaniat.

Tema peamisteks rivaalideks on endine asepresident Joe Biden (76) ja senaator Elizabeth Warren (70).

Hiljuti kinnitas Vermonti senaator Sanders, et on oma kampaania tarbeks kogunud juba üle 25 miljoni dollari väikeste doonorite raha.

Tuntud poliitik pürgis demokraatide kandidaadiks ka eelmistel valimistel, ent pidi 2016. aasta juulis tunnistama oma allajäämist Hillary Clintonile. Viimane kaotas omakorda valimisööl Donald Trumpile.