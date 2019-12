VIDEO | USA õhuväebaasis avati tuli: Saudi Araabia sõdur lasi maha kolm inimest

Maakonna šerif David Morgani sõnul jõudsid teated tulistamisest nendeni kella seitsme ajal hommikul. Tema sõnul uurib nende kõrval juhtunut ka Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Alkoholi, Tubaka, Tulirelvade ja Lõhkeainete Amet (BATF).

Välisriikide sõduritele väljaõppe andmine USA mereväe pilootide treeningkeskuses ei ole ebatavaline, neid on seal sadu. Kõnealust õhuväebaasi nimetatakse ka USA mereväe lennunduse hälliks.

Trump säutsus ööl vastu tänast oma Twitteri kontol, et sai kõne saudide kuningalt Salmanilt, kes "ütles, et saudi rahvas on väga vihane tulistaja barbaarsete tegude pärast".

"Antud isik ei esinda mingil viisil saudi rahva meelsust," rõhutas Salman Trumpi vahendusel.

Tegemist on juba teise ohvritega tulistamisega USA mereväebaasis sel nädalal. Alles kolmapäeval tulistas mereväelane USA Pearl Harbouri mereväebaasis kolme tsiviilisikut, kellest kaks jätsid oma elu. Tulistaja tegi enesetapu.