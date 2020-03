VIDEO | USA mereväe tuhande voodikohaga haiglalaev saabus New Yorki

Kuigi New York on muutunud USA koroonaviiruse epitsentriks, siis ravitakse laeval just neid inimesi, kes vaevlevad mõne teise tervisehäda käes. Laev aitab seega siiski vähendada ülerahvastatud haiglate koormust.

Mereväe ametnikud nentisid, et on väga raske, kuid oluline tagada, et keegi koroonaviirusega ei saaks laeva pardale. Laeva meeskond ei pääse aluselt maha, personali tervist kontrollitakse regulaarselt. Lisaks püütakse leida uusi viise patsientide testimiseks, kes laevale ravida võetakse.