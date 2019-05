VIDEO | USA kohtunik keeras piirimüüri rahakraani kinni

Kohtunik Gilliami sõnul võis olla viis, mil moel president Trump piirimüüri projektile raha eraldas, ebaseaduslik. Trump läks nimelt mööda tema ideele vastu seisvast Kongressist, kehtestades riikliku eriolukorra, mille korral president võib teha eelarvesse muudatusi ilma seadusandjate nõusolekuta, vahendab Daily Beast.

USA rikkaima osariigi California föderaalkohtu otsuse kohaselt ei tohi valitsus vähemalt ajutiselt enam võtta raha kaitseministeeriumi eelarvest piirilõikude ehitamiseks Yuma ja El Paso linnade lähedale.

Trump soovib enam kui kuue miljardi dollari erakorralist eraldamist kaitseministeeriumi eelarvest, teiste, sh sõjaväeliste ehitusprojektide arvelt: sellest rahast umbes kolmandik on juba eraldatud lõunapiiri väljaehitamiseks.

Otsuse, millistest sõjaväelistest projektidest tuleb rahaeralduste tõttu loobuda, teeb Pentagon.

Tõenäoliselt tuleb administratsioonil hakata kohtus vaidlema riigipea võimu ulatuse, aga ka selle üle, kas olukord piiril ikka kujutab endast hädaolukorda. Isegi kui presidendil on volitused raha liigutada, on Kongressi abide sõnul võtmeküsimuseks see, kas president Trump suudab tõestada, et raha kasutatakse piiril just sõjaväe toetamiseks.