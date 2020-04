VIDEO | USA kaitseministeerium avaldas ametlikult salvestised "ufodest"

Videod näitavad infrapunakaameraga filmitud tundmatuid lendavaid objekte kiiresti liikumas. Kahes videos avaldavad sõjaväelased imestust objektide liikumiskiiruse üle. Üks hääl spekuleerib, et tegemist võib olla drooniga, vahendab CNN.

USA merevägi kinnitas videote tõepärasust juba eelmise aasta septembris. Nüüd avaldatakse need ametlikult, „et selgitada igasuguseid avalikkuse väärarusaamu selle kohta, kas ringelnud materjal on ehtne või kas videotes on midagi enamat”, teatas Pentagoni esindaja Sue Gough.

„Pärast põhjalikku ülevaatamist on ministeerium kindlaks teinud, et nende salastamata videote lubatud avaldamine ei paljasta mingeid tundlikke võimekusi ega süsteeme ega riiva ühtki järgnevat tuvastamata õhunähtuste sõjalisse õhuruumi sissetungimise juurdlust,” ütles Gough.

USA mereväe videod avaldas kõigepealt ansambli Blink-182 endise muusiku Tom De Longe’i kaasasutatud ettevõte To The Stars Academy of Arts & Sciences, mis väidetavalt uurib tuvastamata õhunähtusi, 2017. aasta detsembrist kuni 2018. aasta märtsini.

2017. aastal ütles üks pilootidest, kes nägi tuvastamata objekti 2004. aastal, et see liikus viisil, mida ta ei suuda seletada.

„Kui ma sellele lähedale jõudsin ... kiirendas see äkiliselt lõuna poole ja kadus vähem kui kahe sekundiga,” ütles USA mereväe erupiloot David Fravor. „See oli äärmiselt äkiline, nagu pingpongipall, mis seinast tagasi põrkab. See tabab ja läheb teises suunas.”

Pentagon on varem uurinud kohtumisi tundmatute objektidega õhus osana nüüdseks lõpetatud salajasest programmist, mida alustati Nevada senaatori Harry Reidi algatusel. Programmi alustati 2007. aastal ja see lõppes 2012. aastal, on Pentagon teatanud. Väidetavalt leiti, et on tähtsamaid asju, mida finantseerida.

Salajase programmi endine juht Luis Elizondo ütles 2017. aastal CNN-ile siiski, et tema isiklikult usub, et on väga mõjuvad tõendeid, et me ei ole üksi.

„Need õhusõidukid – me nimetame neid õhusõidukiteks – näitavad omadusi, mis ei ole praegu USA valduses ega ühegi välisriigi valduses, millest me teadlikud oleksime,” ütles Elizondo uuritud objektide kohta. Elizondo väidab, et lahkus kaitseministeeriumist 2017. aastal protestiks salastatuse vastu programmi ümber ja sisemise vastuseisu tõttu selle rahastamisele.