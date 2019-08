VIDEO | USA immigratsiooniamet korraldas ajaloo suurima haarangu, vahistati ligi 700 võõrtöölist

ICE märkis, et haarangud korraldati föderaalsete läbiotsimisorderite täitmiseks ja juurdlustega seotud dokumentide konfiskeerimiseks, lisaks peeti kinni 680 ebaseaduslikult töötanud inimest.

Osariigi prokuratuuri teatel vabastatakse osa kinnipeetutest humanitaarsetel kaalutlustel ja peavad ilmuma USA immigratsioonikohtusse, ülejäänud viiakse Lousianas asuvasse kinnipidamiskeskusse. Üks reegleid rikkunud ettevõtetest oli USA suuruselt kaheksas linnulihatootja Peco Foods.

Sellisel hulgal inimesi pole ICE varem ühe operatsiooni käigus kinni pidanud, ehkki suurhaaranguid on toimunud ka varem. Reuters meentuab, et näiteks 2008. aastal peeti Iowas asunud lihavabrikus kinni üle 300 töötaja. Eelmise presidendi Barack Obama ajal pani ICE eelkõige rõhku ebaseaduslike piiriületajate ja seadusega pahuksis sisserändajate kinnipidamisele. Donald Trumpi ametissesaamisest alates on agentuur aga tegevust oluliselt laiendanud, märgib Reuters.

Juulis teatas Trump, et ICE alustab paari päeva jooksul kogu riigis suurhaaranguid, ent seda siiski ei toimunud. Samasuguse lubaduse andis Trump juunis, lubades, et ICE alustab miljonite immigrantide kinnipidamist.