VIDEO | USA baasist asusid Lähis-Itta teele õhudessantväelased: me läheme sõtta, vennas

„See on missioon, mees,” ütles erus olev veteran Brian Knight, kes on käinud viiel lahingumissioonil Lähis-Idas. „Nad vastavad Ameerika hädaabikõnele.”

Kuigi USA armee kõige mobiilsemaks peetava üksuse liikmed on kiirete ümberpaiknemistega harjunud, oli see kord erinev, teatas armee pressiesindaja, kolonelleitnant Mike Burns.

„Mehed on minekust elevil, aga keegi meist ei tea, kui kaua nad ära on,” ütles Burns. „See on kõige raskem.”

Sõduritele anti käsk mitte kaasa võtta mobiiltelefone, videomänge ega muid seadmeid, mida saab kasutada sõprade ja perega kodumaal suhtlemiseks, sest kardetakse, et nende kaudu võivad lekkida andmed vägede liikumise kohta.

„Me oleme jalaväebrigaad,” ütles Burns. „Meie esmane ülesanne on maismaavõitlus. See on nii tõeline, kui saab olla.”