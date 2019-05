VIDEO | Ülerahvastatud Everestil elu jätnute arv tõusis 10-ni

Teadaolevate hukkunute seas on viis mägironijat Indiast, kaks Iirimaalt, üks Austriast, üks Nepalist, üks USAst ja üks Suurbritanniast, kellest mitu jättis elu pärast tundidepikkuste mägironijate järjekordade tekkimisega, vahendab uudistekanal Sky News.

Tänavu on kevadiseks ronimishooajaks Nepal, kellele mägironimise korraldamine on tulutoov äri, välja andnud rekordilised 381 mäkketõusuluba, (millest igaüks maksab 11 000 dollarit): selle tagajärjel on tippu viivatel radadel tekkinud pudelikaelad, sest halb ilm on ronimiseks sobivate päevade arvu kärpinud.

Enamikku ronijatest saadavad ka nepallastest teejuhid, mis tähendab, et sel hooajal peaks sama teed mööda tippu ronima üle 750 inimese. Veel vähemalt 140 inimest on saanud loa ronida Everestile Tiibeti poolt.