VIDEO | Ukrainas ründasid meeleavaldajad Hiinast koroonaviiruse tõttu evakueeritute busse

Ühel bussid lõhuti aknaklaas. Kokku oli busse seitse, vahendab UNIAN.

Meeleavalduste tõttu lendas Novi Sanžarõsse Ukraina peaminister Oleksi Gontšaruk, kes teatas, et seal hakkab tööle valitsuse operatiivstaap.

Ukraina siseminister Arsen Avakov teatas, et Novi Sanžarõ sündmuste käigus sai raskelt vigastada üle kümne politseiniku.

Ukraina politseiülema Igor Klõmenko sõnul vahistati 24 inimest. Poltava oblasti politsei esindaja Juri Sulajevi sõnul ähvardab vahistatuid kuni kaheksa-aastane vanglakaristus.

Novi Sanžarõsse toodi politseireserv olukorra võimaliku edasise teravnemise puhuks. Asulas toimuvad tugevdatud patrullid.

Kohalikud avaldasid eile Novi Sanžarõs hommikust peale meelt Hiinast evakueeritud Ukraina kodanike ja välismaalaste toomise vastu seal asuvasse siseministeeriumi meditsiinikeskusse, kus nad veedavad 14 päeva karantiinis.

Hiinast saabunud lennukil oli 22 meeskonna- ja saatepersonali liiget ning 72 reisijat.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et levis tervishoiuministeeriumi nimel saadetud võltsitud e-kiri, milles väideti, et mõned evakueeritud on koroonaviirusesse nakatunud. SBU uurib kirja päritolu.