VIDEO | Ukraina president Zelenskõi viskas ametniku ruumist välja: mine jaluta!

Intsident leidis aset Borõspili linnanõukogu hoones pärast Kiievi oblastiadministratsiooni uue juhi Mõhhailo Bno-Airijani esitlemist ja kohaliku haigla probleemide arutamist, vahendab UNIAN.

Kohtumisel karjus Godunok pidevalt koha pealt midagi vahele, millele Zelenskõi reageeris. Kõigepealt andis ta Godunokile võimaluse esineda ja oma arvamusi jagada.

Seejärel ütles Zelenskõi: „Kui väga palju kisatakse, palun ma alati leida internetist midagi selle inimese kohta, kes väga palju kisab. Ma olen peaaegu 42-aastane ja ma olen oma eluajal näinud palju inimesi. Ma siin lugesin lehte. Kas see on tõsi või mitte? Te olete Batkivštšõna liige, Borõspili linnanõukogu sekretär, varem kohtulikult karistatud Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 142 lõige 3 järgi (rööv koos raskete kehavigastuste tekitamisega). Jaroslav Mõkolajovõtš, kas see olete teie?”

„Jah,” vastas Godunok.

Pärast seda käskis Zelenskõi Godunokil ruumist väljuda. „Välja siit! Sa oled röövel! Halvasti kuuled või? Minge välja, palun, istute rajooniadministratsioonis ja kisate seal.”

Selle peale teatas Godunok, et ei tööta rajooniadministratsioonis.

„Mul ükskõik, kus sa... Inglise keeles: exit! Minge, minge. Mine juba. Jumal küll! Kuulete või ei?” ütles Zelenskõi.

„Te ju ütlesite, et kõik on presidendid,” ütles Godunok.

„Sina ei ole kindlasti president, sest presidendil ei ole kriminaali. Mine jaluta,” lausus Zelenskõi.