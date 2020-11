VIDEO | Türgis toodi neli päeva pärast maavärinat rusude alt elusana välja nelja-aastane tüdruk

Meedia teatel oli tegemist nelja-aastase Ayla Gezginiga, kes oli rusude all lõksus 91 tundi pärast reedest maavärinat Egeuse merel, vahendab Associated Press.

Päästja Nusret Aksoy ütles ajakirjanikele, et kuulis last karjumas, enne kui tema asukoha nõudepesumasina kõrval kindlaks tegi. Aksoy sõnul Ayla lehvitas talle ning ütles oma nime ja et temaga on kõik korras.

Varem samal päeval oli İzmiris elusalt rusude alt välja toodud ka kolmeaastane tüdruk ja 14-aastane tüdruk.

Maavärinas hukkunute arv kasvas 102-ni.

USA geoloogiateenistus (USGS) hindas maavärina tugevuse 7,0 magnituudile. Türgi kohalikud ametkonnad hindasid selle võimsust väiksemaks.

Suurem osa surmajuhtumitest ja vigastada saamistest leidis aset İzmiris. Kaks teismelist sai surma ja 19 inimest vigastada ka Kreeka Samose saarel maavärina keskme lähedal Egeuse merel.

Võimude teatel on 147 vigastada saanut haiglates ja kolm neist tõsises seisundis.