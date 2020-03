VIDEO | Türgi saadab piirile politsei eriüksuse, et takistada Kreekal migrantide tagasi surumist

Viimase nädala jooksul on Türgist maad ja merd mööda Kreekasse pääseda üritanud tuhandeid migrante. Pidevalt on toimunud kokkupõrkeid ning Kreeka politsei on kasutanud pisargaasi, šokigranaate ja veekahurit, et takistada tuhendetel inimestel piiri ületamist. Kreeka võimude sõnul on Türgi politsei kasutanud pisargaasi Kreeka piirivalvurite segamiseks, vahendab Associated Press.

Türgi väidab, et Kreeka võimud on tulistanud migrante ka lahingkuulidega ja Türgi siseminister Süleyman Soylu ütles täna, et Türgi pöördub Euroopa Inimõiguste Kohtu poole väidetavalt Kreeka võimude maha lastud migrandi pärast. Kreeka valitsus nimetas seda valeuudiseks.

Täna piiriala külastanud Soylu ütles, et Türgi paigutab piirile tuhat eriüksuslast, et takistada Kreeka võimudel piiriületajate tagasisurumist.

„Tänahommikuse seisuga ... toome me Meriçi jõestikule tuhat täielikult varustatud politsei eriüksuslast, et hoida ära tagasisurumine,” ütles Soylu.

Soylu sõnul on Kreeka püüdnud tagasi suruda umbes 4900 migranti, rikkudes rahvusvahelisi konventsioone. Ta süüdistas Euroopa Liitu ja viimase piirivalveagentuuri Frontexit selle kohta vaikimises.

Soylu teatel on Pazarkule piiripunkti lähedal Kreeka Kastaniese küla vastas 4000-5000 inimest, kellel ei lasta piiri ületada.

„See on piirivärav, nad on kohustatud nad sisse laskma. Nad on kohustatud varjupaigataotlejad vastu võtma,” kuulutas Soylu.