VIDEO | Türgi meedia teatel liiguvad sajad migrandid juba Kreeka piiri suunas

Demirören teatas, et kesköö paiku Edirne provintsis piiri suunas liikuma hakanud grupis on umbes 300 migranti, sealhulgas naised ja lapsed. Grupis on süürlasi, iraanlasi ja iraaklasi, teatas Demirören, vahendab Reuters.

„Me oleme otsustanud, kehtima hakkavalt kohe, mitte peatada Süüria põgenikke Euroopasse jõudmisel maad või merd mööda,” ütles anonüümseks jäänud ametnik varem Reutersile. „Kõik põgenikud, sealhulgas süürlased, on nüüd teretulnud ületama piiri Euroopa Liitu.”

Ametniku sõnul on põgenike võõrustamise koorem ühe riigi jaoks liiga raske kanda.